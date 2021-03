Attacco alla sede Iss, Bassetti: "Dietro c'è il mondo dei No vax" (Di lunedì 15 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Ieri sera, è stato dato alle fiamme il portone della sede dell'Iss. "Attacco no vax", sospetta l'infettivologo Matteo Bassetti Dietro l'Attacco all'Iss "credo ci sia il mondo no vax". Sembra non avere dubbi l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sull'incendio - pare di natura dolosa - appiccato da ignoti alla sede dell'Istuto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena, a Roma. "C'è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. - spiega l'esperto alle pagine di Adnkronos Salute -Noi medici siamo stati lasciati soli". L'Attacco alla sede dell'Iss I fatti risalgono a domenica 14 marzo, pressappoco alle ore 20. Ignoti hanno ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Ieri sera, è stato dato alle fiamme il portone delladell'Iss. "no vax", sospetta l'infettivologo Matteol'all'Iss "credo ci sia ilno vax". Sembra non avere dubbi l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo, sull'incendio - pare di natura dolosa - appiccato da ignotidell'Istuto Superiore di Sanità, in viale Regina Elena, a Roma. "C'è un clima bruttissimo, la politica non ci sta aiutando. - spiega l'esperto alle pagine di Adnkronos Salute -Noi medici siamo stati lasciati soli". L'dell'Iss I fatti risalgono a domenica 14 marzo, pressappoco alle ore 20. Ignoti hanno ...

Advertising

istsupsan : ??Attacco contro la sede ISS. Il Presidente Silvio Brusaferro e il DG Andrea Piccioli: “lavoriamo per dare il massim… - ivanscalfarotto : L’attacco alla scienza va respinto a tutti i livelli, e particolarmente quando si traduce in atti di inaccettabile… - PpPagliaro : RT @ivanscalfarotto: L’attacco alla scienza va respinto a tutti i livelli, e particolarmente quando si traduce in atti di inaccettabile int… - luigideluca_vf : RT @istsupsan: ??Attacco contro la sede ISS. Il Presidente Silvio Brusaferro e il DG Andrea Piccioli: “lavoriamo per dare il massimo sostegn… - delinquentweet : A fine mese l'Italia Under 21 affronterà il mini girone dell'Europeo per provare a qualificarsi alla fase finale.… -