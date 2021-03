ATP Dubai: subito fuori Marco Cecchinato contro l’ex top ten Gasquet (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è partito bene il torneo ATP 500 di Dubai per i colori italiani. Marco Cecchinato, infatti, non è riuscito a superare il suo match inaugurale ed è stato costretto a cedere contro il francese Richard Gasquet. Il 34enne di Beziers ha vinto con lo score di 6-4 6-2 dopo 1h e 10 minuti di gioco. Sarà lui dunque ad affrontare al secondo turno il polacco Hubert Hurcacz, tredicesima testa di serie del ricco evento emirato. Prosegue purtroppo il momento non felice del “Ceck”. Il palermitano in questo 2021, su sei tornei disputati, in ben cinque occasioni è infatti uscito al primo turno. L’unica vittoria della sua stagione l’ha conseguita a Cordoba contro il boliviano Hugo Dellien. L’imperativo deve essere assolutamente quello di ritrovare la forma migliore in vista degli appuntamenti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è partito bene il torneo ATP 500 diper i colori italiani., infatti, non è riuscito a superare il suo match inaugurale ed è stato costretto a cedereil francese Richard. Il 34enne di Beziers ha vinto con lo score di 6-4 6-2 dopo 1h e 10 minuti di gioco. Sarà lui dunque ad affrontare al secondo turno il polacco Hubert Hurcacz, tredicesima testa di serie del ricco evento emirato. Prosegue purtroppo il momento non felice del “Ceck”. Il palermitano in questo 2021, su sei tornei disputati, in ben cinque occasioni è infatti uscito al primo turno. L’unica vittoria della sua stagione l’ha conseguita a Cordobail boliviano Hugo Dellien. L’imperativo deve essere assolutamente quello di ritrovare la forma migliore in vista degli appuntamenti ...

