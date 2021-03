ATP Dubai 2021: Richard Gasquet elimina Marco Cecchinato al primo turno (Di lunedì 15 marzo 2021) Finisce subito il torneo di Marco Cecchinato a Dubai. Nell’ATP 500 degli Emirati Arabi Uniti, infatti, il siciliano è stato sconfitto in modo molto netto (6-4 6-2) dal francese Richard Gasquet, proveniente da diversi problemi di infortuni nella fase iniziale dell’anno. Un’ora e 10 minuti la durata del match. Restano così in lizza due azzurri, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, il cui cammino inizierà direttamente dal secondo turno in quanto entrambi usufruiscono di un bye al primo. Il primo set vede Gasquet non partire esattamente col piede sull’acceleratore: il francese, proveniente da qualche problema fisico di troppo, si ritrova a dover subito salvare una palla break. La buona sorte del siciliano però dura poco, peraltro con qualche ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Finisce subito il torneo di. Nell’ATP 500 degli Emirati Arabi Uniti, infatti, il siciliano è stato sconfitto in modo molto netto (6-4 6-2) dal francese, proveniente da diversi problemi di infortuni nella fase iniziale dell’anno. Un’ora e 10 minuti la durata del match. Restano così in lizza due azzurri, Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, il cui cammino inizierà direttamente dal secondoin quanto entrambi usufruiscono di un bye al. Ilset vedenon partire esattamente col piede sull’acceleratore: il francese, proveniente da qualche problema fisico di troppo, si ritrova a dover subito salvare una palla break. La buona sorte del siciliano però dura poco, peraltro con qualche ...

sportface2016 : #AtpDubai, #Cecchinato esce di scena al primo turno: tutto facile per #Gasquet - OA_Sport : ATP Dubai 2021: niente da fare per Marco Cecchinato, che esce subito per mano di Richard Gasquet - livetennisit : ATP 500 Dubai: Lorenzo Giustino ripescato come lucky loser e in campo domani. Esordio anche per Sonego e Sinner - federtennis : I nostri azzurri live oggi su @SuperTennisTv: ???? Dubai #ATP 13:00 Gasquet ?? Cecchinato ???? Monterrey #WTA 19:00 Hi… - aquila7630 : Presentazione e come seguire in tv e streaming il match #Cecchinato-#Gasquet valevole per il primo turno del torneo… -