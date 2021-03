Atp Dubai 2021, Cecchinato esce di scena al primo turno: tutto facile per Gasquet (Di lunedì 15 marzo 2021) esce di scena già al primo turno del torneo Atp di Dubai 2021 Marco Cecchinato. Il palermitano non riesce ad avere la meglio del francese Richard Gasquet, che passa col punteggio di 6-4 6-2 senza alcuna difficoltà. L’azzurro non brilla e al servizio non è preciso, questo comporta una serie di break piazzati dal transalpino che avanza così senza fatica al secondo turno del 500 emiratino. IL RACCONTO DEL MATCH – Il numero ottantanove al mondo parte bene conquistando il primo game al servizio e guadagnandosi anche una chance per il break nel secondo gioco, ma Gasquet la annulla. Il francese, poi, nel quinto game strappa il servizio al palermitano e basta questo episodio a indirizzare ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021)digià aldel torneo Atp diMarco. Il palermitano non riad avere la meglio del francese Richard, che passa col punteggio di 6-4 6-2 senza alcuna difficoltà. L’azzurro non brilla e al servizio non è preciso, questo comporta una serie di break piazzati dal transalpino che avanza così senza fatica al secondodel 500 emiratino. IL RACCONTO DEL MATCH – Il numero ottantanove al mondo parte bene conquistando ilgame al servizio e guadagnandosi anche una chance per il break nel secondo gioco, mala annulla. Il francese, poi, nel quinto game strappa il servizio al palermitano e basta questo episodio a indirizzare ...

