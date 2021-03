Atalanta, niente ossessioni A Madrid sereni ma molto decisi (Di lunedì 15 marzo 2021) «L’Atalanta sta benissimo», abbiamo titolato sul giornale di ieri. È la realtà del campionato che la vede in piena corsa per un posto nella Champions League della prossima stagione. Ed è la realtà della Champions di oggi, perché, nonostante la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale per 1-0 (reggendo in dieci quasi tutta la partita a causa dell’esagerata espulsione di Freuler), i giochi sono ancora aperti. Domani a Madrid i nerazzurri hanno il dovere e il piacere di tentare l’impresa. Con un gol (senza che segni il Real) si va ai supplementari e poi eventualmente ai rigori, con due (anche se ne fanno uno gli spagnoli) si va ai quarti. Sono solo due delle possibilità di risultato, le prime a cui pensi. Giusto per dire che non siamo di fronte a una missione impossibile. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 marzo 2021) «L’sta benissimo», abbiamo titolato sul giornale di ieri. È la realtà del campionato che la vede in piena corsa per un posto nella Champions League della prossima stagione. Ed è la realtà della Champions di oggi, perché, nonostante la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale per 1-0 (reggendo in dieci quasi tutta la partita a causa dell’esagerata espulsione di Freuler), i giochi sono ancora aperti. Domani ai nerazzurri hanno il dovere e il piacere di tentare l’impresa. Con un gol (senza che segni il Real) si va ai supplementari e poi eventualmente ai rigori, con due (anche se ne fanno uno gli spagnoli) si va ai quarti. Sono solo due delle possibilità di risultato, le prime a cui pensi. Giusto per dire che non siamo di fronte a una missione impossibile.

Advertising

alzheimer_dr : @essemg0819 Italiano deve capire che non può giocare a viso aperto con le big, non funziona, con Atalanta Juve e In… - MaurizioBongi : @Mau_Romeo Dopo l’entrata di Romero su Arthur non considerata neanche fallosa in Juventus-Atalanta non mi meraviglio più di niente.... - Giuseppe2792 : Eh niente , stamattina ci tocca discutere con questa roba qui. Non hanno capito che sono a - 6 e devono fare la cor… - RonnyBandiera : @CucchiRiccardo Secondo me niente di particolare... La juve resta favorita e il campionato sarà giocato punto a pun… - FederigusParvus : Ragazzi comunque niente disfattismo: il terzo posto è a 5 punti, il quarto a 2. Dobbiamo giocare con Napoli e Atala… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta niente Politano tenore alla Scala Ma tutto il secondo tempo condotto in attacco fruttava niente al Milan se non un pericoloso colpo ... SERIE A ? 27ª GIORNATA Lazio - Crotone 3 - 2, Atalanta - Spezia 3 - 1, Sassuolo - Verona 3 - 2, ...

Di Canio: 'Conte uno squalo, si mangia i giocatori. Lukaku a Sanremo? Gli avrebbe sbarrato casa dicendogli?' Non c'è niente di casuale, segna Skriniar con l'Atalanta con una palla che di solito ciancica. Non è mai casuale. Lukaku a Sanremo? Avrebbe detto a Lukaku: 'Dove vai? A Sanremo? Non ho capito'. Gli ...

Atalanta-Spezia, la moviola del Corriere dello Sport: "Gosens già in volo, niente rigore" TUTTO mercato WEB Tuttosport – Atalanta, a testa alta nel regno del Real Si cercherà un altro clean sheet in trasferta in questa Champions? Madrid è sempre più vicina, visto che già in serata la squadra sarà nella capitale spagnola. Tra i quotidiani odierni c’è Tuttosport ...

Calha flop, Rebic nervoso, Leao incompiuto... Milan, che problemi in attacco Il turco non è ancora al 100%, il croato becca il rosso per proteste e sarà squalificato, il portoghese non riesce a convincere. Ibra sta tornando ma per Pioli sono comunque dolori ...

Ma tutto il secondo tempo condotto in attacco fruttavaal Milan se non un pericoloso colpo ... SERIE A ? 27ª GIORNATA Lazio - Crotone 3 - 2,- Spezia 3 - 1, Sassuolo - Verona 3 - 2, ...Non c'èdi casuale, segna Skriniar con l'con una palla che di solito ciancica. Non è mai casuale. Lukaku a Sanremo? Avrebbe detto a Lukaku: 'Dove vai? A Sanremo? Non ho capito'. Gli ...Si cercherà un altro clean sheet in trasferta in questa Champions? Madrid è sempre più vicina, visto che già in serata la squadra sarà nella capitale spagnola. Tra i quotidiani odierni c’è Tuttosport ...Il turco non è ancora al 100%, il croato becca il rosso per proteste e sarà squalificato, il portoghese non riesce a convincere. Ibra sta tornando ma per Pioli sono comunque dolori ...