Atalanta | Gosens | «Giocare in Bundesliga è il sogno della mia vita»

Robin Gosens ha rilasciato un'intervista alla rivista tedesca Kicker in cui ha confessato il proprio sogno di Giocare in Bundesliga. Bundesliga – «Giocare in Bundesliga è indubbiamente il sogno della mia vita. Non so quando, ma prima o poi voglio assolutamente realizzarlo».

