Atalanta, Gasperini: 'Real? Ce la giocheremo senza snaturarci' (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID - "E' un anno che andiamo avanti senza pubblico, ci dispiace ed è un peccato non poter portare i tifosi in giro per l'Europa. A Madrid sarebbe stata una grande festa". Così Gian Piero Gasperini ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID - "E' un anno che andiamo avantipubblico, ci dispiace ed è un peccato non poter portare i tifosi in giro per l'Europa. A Madrid sarebbe stata una grande festa". Così Gian Piero...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Real favorito, ma noi abbiamo motivazioni alte. Pessina gioca, Djimsiti...': Il tecnico dell’… - AyrtonCGrandis : RT @DiMarzio: #UCL | Le ultime sulle scelte di #Gasperini e #Zidane per #RealMadridAtalanta - CORNERNEWS24 : #Calcio - Champions: Atalanta; Gasperini, con Real non ci snatureremo Tecnico: 'Siamo ambiziosi. Peccato per l'assenza dei tifosi' - zazoomblog : Atalanta Gasperini: “Pronti per il Real Madrid. Vogliamo fare una gran bella gara…” - #Atalanta #Gasperini: #“Pront… -