Atalanta | Gasperini | “Pronti per il Real Madrid Vogliamo fare una gran bella gara…”

Vigilia di Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha presentato in conferenza stampa la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid. grande attesa per la sfida con la Dea chiamata a ribaltare lo 0-1 subito all'andata.Gasperini verso il Real Madridcaption id="attachment 1074379" align="alignnone" width="594" Gasperini (Getty Images)/caption"È passato un anno dalla gara di Valencia e abbiamo sempre giocato a porte chiuse. Ma è un altro tipo di partita, incontriamo il Real Madrid dopo il risultato dell'andata. Già prima erano favoriti, ora di più", ha esordito Gasperini che comunque non si nasconde: "Siamo ancora in grado di poter dire la nostra,

