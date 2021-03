AstraZeneca, università di Oxford: “Nessun incremento di trombosi in chi ha ricevuto il vaccino in Gran Bretagna” (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le sospensioni delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca in alcuni paesi europei – Olanda e Irlanda gli ultimi a decidere lo stop in “via precauzionale” – dall’università di Oxford arrivano dati rassicuranti dai quali emerge che non vi è “un aumento di casi di trombi sanguigni” fra coloro che lo hanno ricevuto. Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito – dove l’antidoto della società anglo-svedese è stato ricevuto da oltre 11 milioni di persone – sono “molto rassicuranti”, ha detto alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all’università di Oxford del progetto di ricerca da cui il vaccino AstraZeneca è nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la Gran ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo le sospensioni delle somministrazioni delin alcuni paesi europei – Olanda e Irlanda gli ultimi a decidere lo stop in “via precauzionale” – dall’diarrivano dati rassicuranti dai quali emerge che non vi è “un aumento di casi di trombi sanguigni” fra coloro che lo hanno. Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito – dove l’antidoto della società anglo-svedese è statoda oltre 11 milioni di persone – sono “molto rassicuranti”, ha detto alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all’didel progetto di ricerca da cui ilè nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la...

Advertising

vale_enne : Per tutti i laureati in medicina all’università della vita. Continuate a seguire la massa di giornalismo inutile e… - Tritti001 : RT @Nonha_stata: Facciamo che se siamo laureati all'università della vita, evitiamo pareri su #AstraZeneca sia pro che contro? Se non sai u… - icemastromatteo : RT @Nonha_stata: Facciamo che se siamo laureati all'università della vita, evitiamo pareri su #AstraZeneca sia pro che contro? Se non sai u… - doomboy : RT @Nonha_stata: Facciamo che se siamo laureati all'università della vita, evitiamo pareri su #AstraZeneca sia pro che contro? Se non sai u… - Nonha_stata : Facciamo che se siamo laureati all'università della vita, evitiamo pareri su #AstraZeneca sia pro che contro? Se no… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca università Oxford su AstraZeneca, dati escludono incremento trombosi Lo ha detto alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all'università di Oxford del progetto di ricerca da cui il vaccino AstraZeneca è nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la ...

Cile, campione mondiale di vaccini Un terzo della popolazione immune Secondo il registro One World Data della Università di Oxford, è il Paese che vaccina più ... Il Cile ha partecipato anche alla sperimentazione dei vaccini di AstraZeneca, Janssen e CanSino. Attualmente,...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE Lo ha detto alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all'di Oxford del progetto di ricerca da cui il vaccinoè nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la ...Secondo il registro One World Data delladi Oxford, è il Paese che vaccina più ... Il Cile ha partecipato anche alla sperimentazione dei vaccini di, Janssen e CanSino. Attualmente,...