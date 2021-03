AstraZeneca, sospeso il vaccino in Italia in via temporanea e precauzionale (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa ha comunicato la sospensione del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Domani arriverà un nuovo giudizio sul farmaco da parte dell’Ema Leggi su corriere (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa ha comunicato la sospensione delanti-Covid di. Domani arriverà un nuovo giudizio sul farmaco da parte dell’Ema

Advertising

ilpost : AIFA ha spiegato in un comunicato che la decisione è “del tutto precauzionale e temporanea” in attesa delle prossim… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Anche l'Italia ha sospeso il vaccino in via «temporanea e precauzionale» - ilpost : L’AIFA ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino di AstraZeneca - carmelo_lipari : RT @FmMosca: #AstraZeneca *** SOSPESA IN TUTTA ITALIA *** #Speranza riferisca in Parlamento sul perché ieri l'ha considerato 'vaccino sicu… - AncelottiIl : RT @unfair_play: Il vaccino di AstraZeneca viene sospeso mentre a Cristiano Ronaldo solo giallo. QUESTA È L'ITALIA SIGNORI! #AstraZeneca #… -