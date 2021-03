AstraZeneca sospeso, caos prenotazioni in Italia: mercoledì nuovo summit, ecco cosa accadrà (Di lunedì 15 marzo 2021) Decine di migliaia di prenotazioni di vaccinazioni in tutta Italia saltano. La sospensione decisa da Aifa, in via precauzionale, dell'utilizzo del preparato di AstraZeneca, rischia di alimentare... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) Decine di migliaia didi vaccinazioni in tuttasaltano. La sospensione decisa da Aifa, in via precauzionale, dell'utilizzo del preparato di, rischia di alimentare...

you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Anche l'Italia ha sospeso il vaccino in via «temporanea e precauzionale» - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca sospeso in Italia - chiarapellegri9 : RT @FmMosca: #AstraZeneca *** SOSPESA IN TUTTA ITALIA *** #Speranza riferisca in Parlamento sul perché ieri l'ha considerato 'vaccino sicu… - Gianniandrea : @tomtweet3 @UmberHouse @GiampaoloVarani @GuidoCrosetto Germania e Italia hanno sospeso la vaccinazione con AstraZen… -