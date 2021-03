AstraZeneca sospeso anche in Italia, Germania, Francia e Spagna. Aifa: vaccino sicuro, stop precauzionale. Riunione Ema giovedì. Oms: continuare ad usarlo (Di lunedì 15 marzo 2021) stop al vaccino AstraZeneca anche in Italia. L'Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021)alin. L'Agenziana del farmacoha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea, in attesa dei pronunciamenti...

Advertising

ilpost : L’AIFA ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino di AstraZeneca - RobertoBurioni : AIFA ha sospeso il vaccino AstraZeneca. Se volete spiegazioni sui motivi dovete rivolgervi ad AIFA o ad AstraZeneca e non a me. - Adnkronos : #vaccinoCovid #AstraZeneca sospeso in Italia - cristina7013 : @ManricoMaci @marcovaleriolp Se lo dice Rai 3 Considera che ora che hanno sospeso Astrazeneca il piano vaccini va a… - umbriajournal_ : Vaccino AstraZeneca sospeso in Umbria dopo il dispositivo dell'Agenzia nazionale del farmaco -