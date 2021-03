AstraZeneca sospeso anche in Italia e Germania Ema | «No criticità Pfizer | Moderna e Johnson efficaci contro le varianti»

Advertising

rtl1025 : ?? I carabinieri del #Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto… - Adnkronos : #Vaccino #covid #AstraZeneca sospeso in Germania - TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - Muivida1 : @LeleRoma1976 Leggo ora che l’Aifa ha sospeso il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale - FranCabce : RT @ilmessaggeroit: ++ AstraZeneca sospeso anche in Italia ++ -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca sospeso

Negli ultimi giorni, diversi Paesi europei hannola somministrazione del preparato dio di alcuni lotti dello stesso. In Italia, la regione Piemonte hain via cautelare le ...... Crisanti: "Lo consiglio, indagare senza panico" Vaccinoe vaccinazioni Covid, le news di oggi La scorsa settimana Danimarca, Norvegia e Islanda avevanol'uso del farmaco, seguite ...Finisce sotto sequestro in tutta Italia un altro lotto di vaccino Astrazeneca. È l'ABV5811, quello a cui apparteneva il siero somministrato al professore morto in Friuli e ...L'Aifa ha deciso di estendere "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 "su tutto il territorio ...