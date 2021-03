AstraZeneca | sospensione precauzionale del vaccino in Italia | Germania e Francia

(Di lunedì 15 marzo 2021) L Agenziana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tuttoe temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell EMA, il divieto di utilizzo delCovid19 su ...

TgLa7 : #Vaccini: Sanita' Irlanda chiede sospensione AstraZeneca. Nuovo studio norvegese su rischio coaguli nel sangue

Pochi minuti prima era arrivata la notizia dellain Germana delle vaccinazioni con. A stretto giro la decisione del governo francese che sospende fino a domani la ...... dato che fino a poche ore fa l'Aifa rassicurava sulla sicurezza del vaccino di. Ma ... L'Agenzia specifica che laè "in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei ...L’Agenzia italiana del farmaco meglio nota con il nome di Aifa ha deciso di sospendere in via temporanea e al tempo stesso del tutto precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca in tutta ...Ancora stamattina, ad Ancona, molte persone anziane sono state mandate a casa dai centri vaccinali in seguito alla sospensione di un lotto AstraZeneca, che non è stato sostituito nonostante vi fosse ...