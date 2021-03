AstraZeneca | si indaga sui casi sospetti | dal dentista romano alla signora di Napoli

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, la procura di Biella indaga per omicidio colposo dopo il caso del 57enne: sequestrato il lotto… - RaiNews : La stessa procura ha ordinato il sequestro preventivo d'urgenza sull'intero territorio nazionale del lotto ABV5811… - MediasetTgcom24 : Siracusa, poliziotto e militare morti dopo vaccino: la procura indaga | Sotto esame le fiale AstraZeneca… - CordioliMirco : RT @Lspazio1: Morti dopo il vaccino, si indaga su una controindicazione sfuggita alle analisi. E spunta un nuovo caso a Gela - BoccaD : Un sacco di persone (quasi tutte se guardiamo il dato storico) che hanno respirato ossigeno nella loro vita, sono m… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca indaga

... avvenuta a diciassette ore di distanza dalla somministrazione del vaccino. In attesa ... Sulla sua mortela procura di Siracusa che, in attesa dell esito dell autopsia e dei risultati ......Europea hanno temporaneamente sospeso la vaccinazione con il vaccino Covid - 19 di. Questa è una precauzione presa alla luce della loro situazione nazionale, mentre l'Emasu una ...AGI - L'ultima parola su AstraZeneca è attesa per giovedì 18 marzo quando si ... Questa è una precauzione presa alla luce della loro situazione nazionale mentre l'Ema indaga su una serie di eventi di ...ma è pratica di routine indagare su di essi e questo mostra che il sistema di sorveglianza funziona e che sono in atto controlli efficaci». L'Oms ritiene che i Paesi debbano continuare ad utilizzare ...