AstraZeneca | procura di Biella apre inchiesta per omicidio colposo Sequestrato nuovo lotto

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – Vaccino, ladiha aperto un procedimento contro ignoti permentre i Nas stanno sequestrando su tutto il territorio undel siero. La decisione arriva dopo la morte di Sandro Tognatti, il musicista deceduto la notte di sabato alcune ore dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Ladiinoltre ha ordinato il sequestro preventivo d’urgenza sull’intero territorio nazionale delABV5811, cui apparteneva la fiala di vaccino fatta a Tognatti. Il decesso peraltro non è l’unico in correlazione con il siero anglo-svedese. “Nessuna evidenza scientifica di correlazione tra vaccino e decesso” “Il provvedimento – scrive il ...

Agenzia_Ansa : A Bologna la Procura apre un fascicolo sulla morte di un insegnante morto 10 giorni dopo la somministrazione di una… - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, la procura di Biella indaga per omicidio colposo dopo il caso del 57enne: sequestrato il lotto… - rtl1025 : ?? I carabinieri del #Nas, su disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le dosi del lotto… - emanuelino10 : RT @doctorgis84: Tra i pm vaccinati con #AstraZeneca e che stanno indagando sulle presunte morti c'è anche #Zuccaro. Ve lo ricordate il pm… - Arnaldogreco : Ipotesi sfida folle su TikTok -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca procura

Rai News

... da parte dei carabinieri dei Nas, di 393.600 dosi del lotto ABV5811 del vaccino, già ... Sulla morte del professore di Biella laha aperto un'inchiesta contro ignoti per omicidio ...Il giorno in cui ladi Siracusa, tra le altre, iniziava ad indagare sulla morte di un militare, avvenuta qualche ora dopo la somministrazione del vaccino di. Nel caso specifico ...? Speranza: «Inaccettabile atto intimidatorio contro Iss» ? Olanda sospende fino a 28 marzo vaccino AstraZeneca? In Brasile quasi 43.812 nuovi casi e 1.127 morti? Usa: nuovi casi ai minimi da ottobre? ...Torino. La procura di Biella ha aperto una inchiesta per indagare sulla morte di Sandro Tognatti, il professore di clarinetto morto nella sua abitazione di Cossato poche ore dopo la somministrazione d ...