AstraZeneca, paura e rabbia tra gli insegnanti: «Dicevano che il problema era solo un lotto…» (Di lunedì 15 marzo 2021) Le ansie della vigilia, superate confidando nella scienza. E ora questa mazzata della sospensione cautelativa che, oltre alla paura dei possibili effetti collaterali gravi, si porta dietro anche l’incertezza sulla seconda dose. Nel giorno più nero per chi ha ricevuto il vaccino AstraZeneca, gli insegnanti non nascondono le loro angosce per quello che potrebbe accadere. «Siamo tutti molto spaventati», ha ammesso una docente dell’Istituto Molinari di Milano, che si è vaccinata ieri e che, di fatto, dà voce ai timori della categoria. L’incertezza sulla seconda dose «Abbiamo fatto il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, perché ci è stato detto che il problema era solo su un lotto. Ora viene bloccata proprio la vaccinazione con AstraZeneca in via precauzionale. C’è chi come ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Le ansie della vigilia, superate confidando nella scienza. E ora questa mazzata della sospensione cautelativa che, oltre alladei possibili effetti collaterali gravi, si porta dietro anche l’incertezza sulla seconda dose. Nel giorno più nero per chi ha ricevuto il vaccino, glinon nascondono le loro angosce per quello che potrebbe accadere. «Siamo tutti molto spaventati», ha ammesso una docente dell’Istituto Molinari di Milano, che si è vaccinata ieri e che, di fatto, dà voce ai timori della categoria. L’incertezza sulla seconda dose «Abbiamo fatto il vaccino anti-Covid di, perché ci è stato detto che ilerasu un lotto. Ora viene bloccata proprio la vaccinazione conin via precauzionale. C’è chi come ...

