AstraZeneca, nelle Marche sequestrati 2 lotti: saltano vaccinazioni a over 80, insegnanti e forze dell’ordine. Ma nessuno è stato avvisato (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccini anti-Covid esauriti, saltano le somministrazioni a ultraottantenni, insegnanti e membri delle forze dell’ordine delle Marche. Il sistema regionale stamattina è andato letteralmente in tilt, provocando disagi diretti e lasciando senza vaccino e senza ulteriori disposizioni migliaia di persone che si erano prenotate attraverso la piattaforma con Poste Italiane o numeri verdi dedicati. Dosi di Pfizer e Moderna non stanno più arrivando da settimane, mentre per AstraZeneca giovedì scorso, dopo le notizie diffuse sui casi sospetti in Sicilia, anche le Marche avevano ritirato il lotto attenzionato. Ieri sera lo stesso iter si è ripetuto con un altro lotto. L’ultimo avviso a tal proposito la Regione Marche l’ha fatto domenica sera con un comunicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Vaccini anti-Covid esauriti,le somministrazioni a ultraottantenni,e membri delledelle. Il sistema regionale stamattina è andato letteralmente in tilt, provocando disagi diretti e lasciando senza vaccino e senza ulteriori disposizioni migliaia di persone che si erano prenotate attraverso la piattaforma con Poste Italiane o numeri verdi dedicati. Dosi di Pfizer e Moderna non stanno più arrivando da settimane, mentre pergiovedì scorso, dopo le notizie diffuse sui casi sospetti in Sicilia, anche leavevano ritirato il lotto attenzionato. Ieri sera lo stesso iter si è ripetuto con un altro lotto. L’ultimo avviso a tal proposito la Regionel’ha fatto domenica sera con un comunicato ...

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - Agenzia_Ansa : È limitata al lotto ABV5811, del quale faceva parte il vaccino somministrato al docente deceduto nelle scorse ore a… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - StayBombes : @TarallucciE @you_trend @Aifa_ufficiale Si lo è, lavora nelle scuole per questo lo ha fatto. Ma ha fatto astrazenec… - Giova1127 : siamo nelle mani di fottuti coglioni che non sanno leggere due numeri e non sanno scrivere AstraZeneca. @RobertoBurioni aiutaci tu. -