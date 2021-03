AstraZeneca nella bufera: l'Aifa vieta utilizzo in tutta Italia, anche Germania, Francia, Olanda e Spagna sospendono vaccini (Di lunedì 15 marzo 2021) Una girandola di notizie contradditorie in una giornata che vede l'azienda anglo - svedese AstraZeneca nel pieno di una bufera. L'Agenzia Italiana del Farmaco, Aifa, ha deciso di estendere "in via del ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021) Una girandola di notizie contradditorie in una giornata che vede l'azienda anglo - svedesenel pieno di una. L'Agenziana del Farmaco,, ha deciso di estendere "in via del ...

