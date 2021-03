AstraZeneca nella bufera: l'Aifa vieta utilizzo in tutta Italia, anche Germania e Francia sospendono vaccini (Di lunedì 15 marzo 2021) Una girandola di notizie congtradditorie in una giornata che vede l'azienda anglo - svedese AstraZeneca nel pieno di una bufera. L'Agenzia Italiana del Farmaco, Aifa, ha deciso di estendere "in via ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 marzo 2021) Una girandola di notizie congtradditorie in una giornata che vede l'azienda anglo - svedesenel pieno di una. L'Agenziana del Farmaco,, ha deciso di estendere "in via ...

Advertising

CottarelliCPI : Due sere fa il magistrato che ha iniziato le indagini sui decessi post Astrazeneca era in TV confermando nella sost… - RobertoBurioni : Ma vogliamo capire una volta per tutte che “DOPO” non significa “A CAUSA DI” e che questi titoli terroristici ripor… - NicolaPorro : ?? Le chiusure con decreto di #Draghi, l’allarmismo sui #vaccini #AstraZeneca e i 3,5 milioni di dipendenti pubblici… - DavideFacchini : RT @LuigiMastro_: Quella su AstraZeneca entrerà nella storia come la più grande psicosi collettiva del ventunesimo secolo, creata da media,… - Il_dandy9 : RT @gippu1: Nella pagina del comunicato con cui appena ieri AIFA rimproverava le regioni scrivendo 'L’allarme legato alla sicurezza del vac… -