AstraZeneca, mi sono vaccinato: ora cosa devo fare? «Chi non accusa sintomi dopo la prima dose è al sicuro» (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione provvisoria del vaccino AstraZeneca anche in Italia disorienta e preoccupa. Gli ipotetici effetti avversi gravi legati all?inoculazione anticovid stanno creando forti dubbi... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) La sospensione provvisoria del vaccinoanche in Italia disorienta e preoccupa. Gli ipotetici effetti avversi gravi legati all?inoculazione anticovid stanno creando forti dubbi...

RobertoBurioni : La variante 'inglese' è molto più contagiosa, e stamattina sono arrivate prove che è più pericolosa. La mortalità a… - RobertoBurioni : Tento sempre di essere ottimista, ma questa volta sono costretto a darvi una bruttissima notizia: il vaccino AstraZ… - FBiasin : In tendenza ci sono: #AstraZenaca #AstraZeneca #AstraZeneka #AstraZenenca #AstraZenica Secondo me è già suf… - Perla19733917 : RT @giuseppe_masala: Tra l'annuncio del blocco tedesco del vaccino AstraZeneca e quello italiano sono passati 18 minuti. Fino a 19 minuti p… - ilaria_33 : RT @parcesepulto: L'aspetto più imbarazzante della vicenda AstraZeneca sono gli scettici che esultano come se uscire dalla merda in cui ci… -