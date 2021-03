AstraZeneca, mezza Ue ferma la vaccinazione: lo stop di Italia, Germania, Francia e Spagna. Giovedì il parere Ema: ‘Più benefici che rischi’ (Di lunedì 15 marzo 2021) I grandi Paesi europei fermano la vaccinazione con AstraZeneca in via precauzionale attendendo un nuovo parere dell’Ema, previsto per Giovedì dopo due riunioni in programma martedì e mercoledì. Un’azione coordinata che ha coinvolto Italia, Germania, Francia e Spagna e porta a 12 gli Stati membri dell’Unione che hanno deciso di fermare la somministrazione del vaccino anti-Covid dell’azienda britannico-svedese dopo alcuni casi di tromboembolia registrati in persone che avevano ricevuto la prima dose. Prudenza, più che allarme. La campagna vaccinale rallenta, quindi, in attesa che l’Agenzia europea del farmaco fughi ogni dubbio riguardo un eventuale nesso di causalità. L’ente regolatore continua a ribadire che “rimane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) I grandi Paesi europeino laconin via precauzionale attendendo un nuovodell’Ema, previsto perdopo due riunioni in programma martedì e mercoledì. Un’azione coordinata che ha coinvoltoe porta a 12 gli Stati membri dell’Unione che hanno deciso dire la somministrazione del vaccino anti-Covid dell’azienda britannico-svedese dopo alcuni casi di tromboembolia registrati in persone che avevano ricevuto la prima dose. Prudenza, più che allarme. La campagna vaccinale rallenta, quindi, in attesa che l’Agenzia europea del farmaco fughi ogni dubbio riguardo un eventuale nesso di causalità. L’ente regolatore continua a ribadire che “rimane ...

