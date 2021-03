AstraZeneca: l’Italia sospende il vaccino contro il Coronavirus (Di lunedì 15 marzo 2021) Clamorosa decisione su AstraZeneca: l’Italia, attraverso l’Agenzia italiana del farmaco, sospende il vaccino contro il Coronavirus. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Clamorosa decisione su, attraverso l’Agenzia italiana del farmaco,ilil. L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo delCovid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING @Aifa_ufficiale vieta in tutta Italia l'uso del vaccino #AstraZeneca - Agenzia_Italia : L'Irlanda raccomanda la sospensione del vaccino AstraZeneca - repubblica : Astrazeneca, l'Aifa sospende in via precauzionale l'utilizzo in tutta Italia - FraHammers : L'Aifa ha sospeso in tutta Italia la somministrazione del #vaccino Astrazeneca. (Si attendono ulteriori comunicaz… - AGiambart : RT @marcobreso: Germania, Francia e Italia hanno deciso quasi contemporaneamente di sospendere la somministrazione di AstraZeneca nelle ste… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca l’Italia AstraZeneca, Rezza: «No ad allarme ingiustificato». Ma l’azienda dimezza le forniture alla Ue Corriere della Sera