AstraZeneca, l’Ema gela tutti: “I benefici che ne derivano superano i rischi di effetti collaterali”. Si indaga (Di lunedì 15 marzo 2021) “Gli episodi di coaguli di sangue, alcuni con caratteristiche insolite come un basso numero di piastrine, si sono verificati in un numero molto limitato di persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca. Molte migliaia di persone sviluppano coaguli di sangue ogni anno nell’Ue per diversi motivi. Il numero di eventi tromboembolici complessivi nelle persone vaccinate non sembra essere superiore a quello osservato nella popolazione generale“. Non brilla certo per ‘conforto’ il comunicato con il quale, poco fa, l’Ema (Agenzia Europea del farmaco), avverte che sì, ‘indagherà’ più a fondo ma, in fondo, il concetto di base è che i benefici rappresentati dal vaccino di AstraZeneca, di fatto superano i rischi. “L’agenzia Europea del Farmaco continuerà a comunicare ulteriormente se ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) “Gli episodi di coaguli di sangue, alcuni con caratteristiche insolite come un basso numero di piastrine, si sono verificati in un numero molto limitato di persone che hanno ricevuto il vaccino. Molte migliaia di persone sviluppano coaguli di sangue ogni anno nell’Ue per diversi motivi. Il numero di eventi tromboembolici complessivi nelle persone vaccinate non sembra essere superiore a quello osservato nella popolazione generale“. Non brilla certo per ‘conforto’ il comunicato con il quale, poco fa,(Agenzia Europea del farmaco), avverte che sì, ‘indagherà’ più a fondo ma, in fondo, il concetto di base è che irappresentati dal vaccino di, di fatto. “L’agenzia Europea del Farmaco continuerà a comunicare ulteriormente se ...

