AstraZeneca, Germania sospende somministrazione vaccino “in via precauzionale” (Di lunedì 15 marzo 2021) Berlino, 15 mar – La Germania sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca. A dare l’annuncio il ministro della Salute tedesco, che chiarisce si tratta di una “scelta precauzionale” in vista di ulteriori analisi su gravi eventi avversi su persone vaccinate con il siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese. Anche Irlanda e Olanda hanno sospeso il vaccino AstraZeneca Il governo federale, spiega un portavoce del ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa con il siero AstraZeneca, l’istituto ritiene necessarie ulteriori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Berlino, 15 mar – Laladel. A dare l’annuncio il ministro della Salute tedesco, che chiarisce si tratta di una “scelta” in vista di ulteriori analisi su gravi eventi avversi su persone vaccinate con il siero anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese. Anche Irlanda e Olanda hanno sospeso ilIl governo federale, spiega un portavoce del ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate ine in Europa con il siero, l’istituto ritiene necessarie ulteriori ...

