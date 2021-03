AstraZeneca, dopo Germania e Francia l’Aifa lo sospende in tutta Italia: “Scopo precauzionale” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’agenzia Italiana del farmaco ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. l’Aifa ha annunciato con un comunicato la temporanea sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. La decisione dell’Agenzia del Farmaco è avvenuta dopo un colloquio tra il premier Draghi ed il ministro della Salute, il quale aveva precedentemente colloquiato con i ministri pari grado di Germania e Francia. Il vaccino, infatti, è stato sospeso temporaneamente anche in questi altri due Paesi (in totale, Italia compresa, adesso sono 7 i Paesi in cui il lotto è stato sospeso). La decisione è stata presa a Scopo ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 15 marzo 2021) L’agenziana del farmaco ha deciso dire la somministrazione del vaccinosu tutto il territorio nazionale.ha annunciato con un comunicato la temporanea sospensione della somministrazione del vaccinosu tutto il territorio nazionale. La decisione dell’Agenzia del Farmaco è avvenutaun colloquio tra il premier Draghi ed il ministro della Salute, il quale aveva precedentemente colloquiato con i ministri pari grado di. Il vaccino, infatti, è stato sospeso temporaneamente anche in questi altri due Paesi (in totale,compresa, adesso sono 7 i Paesi in cui il lotto è stato sospeso). La decisione è stata presa a...

