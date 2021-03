Astrazeneca, dalla «troppa emotività» al «divieto di utilizzo» in 24 ore. Così l’effetto domino europeo ha travolto l’Aifa (Di lunedì 15 marzo 2021) troppa emotività e nessun rischio. L’analisi fatta meno di 24 ore fa dal presidente di Aifa, Giorgio Palù, sul caso Astrazeneca era risultata piuttosto chiara. Il tentativo dell’ente regolatore italiano era stato quello di intervenire e mettere a tacere «un allarme del tutto ingiustificato», ribadendo più e più volte «l’assenza di causalità tra i decessi avvenuti e la somministrazione del vaccino anti Covid». Più evidenze scientifiche e meno panico dunque nell’ammonizione di Aifa. Un richiamo all’ordine fatto soprattutto in merito al delirio collettivo che, in poche ore, aveva visto la disdetta di migliaia di appuntamenti per le somministrazioni di Astrazeneca e lo stop a un intero lotto di farmaco in Piemonte. I casi di decessi verificatisi dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca hanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021)e nessun rischio. L’analisi fatta meno di 24 ore fa dal presidente di Aifa, Giorgio Palù, sul casoera risultata piuttosto chiara. Il tentativo dell’ente regolatore italiano era stato quello di intervenire e mettere a tacere «un allarme del tutto ingiustificato», ribadendo più e più volte «l’assenza di causalità tra i decessi avvenuti e la somministrazione del vaccino anti Covid». Più evidenze scientifiche e meno panico dunque nell’ammonizione di Aifa. Un richiamo all’ordine fatto soprattutto in merito al delirio collettivo che, in poche ore, aveva visto la disdetta di migliaia di appuntamenti per le somministrazioni die lo stop a un intero lotto di farmaco in Piemonte. I casi di decessi verificatisi dopo la somministrazione del vaccinohanno ...

