Astrazeneca, anche Germania e Francia sospendono le iniezioni del vaccino “per precauzione”. Domani il parere dell’Ema (Di lunedì 15 marzo 2021) Prima la Germania, poi l’Italia e ora anche la Francia. A pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, alcuni tra i principali Paesi europei hanno deciso di sospendere “per precauzione” la somministrazione del vaccino prodotto da Astrazeneca. Lo stop, a quanto si apprende, è stato concordato a livello europeo. A Berlino, riportano i media tedeschi, il governo federale si è basato su una raccomandazione dell’Istituto Paul Ehrlich, come riferito da un portavoce del ministero della Salute, che ritiene necessarie “ulteriori indagini” dopo le segnalazioni di casi di trombosi in relazione alla vaccinazione in diversi Stati membri, compresa la stessa Germania. In Francia l’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Emmanuel Macron, il quale ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Prima la, poi l’Italia e orala. A pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, alcuni tra i principali Paesi europei hanno deciso di sospendere “per” la somministrazione delprodotto da. Lo stop, a quanto si apprende, è stato concordato a livello europeo. A Berlino, riportano i media tedeschi, il governo federale si è basato su una raccomandazione dell’Istituto Paul Ehrlich, come riferito da un portavoce del ministero della Salute, che ritiene necessarie “ulteriori indagini” dopo le segnalazioni di casi di trombosi in relazione alla vaccinazione in diversi Stati membri, compresa la stessa. Inl’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Emmanuel Macron, il quale ha fatto ...

