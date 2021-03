AstraZeneca, a Napoli donna in gravi condizioni dopo vaccino: dose da lotto sequestrato (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar – AstraZeneca, c’è un altro caso sospetto. Una donna napoletana di 54 anni è stata ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale del Mare di Napoli. Napoli, i parenti della donna: “Non aveva patologie pregresse” Stando a quanto riferito da Il Mattino, la notizia è stata diffusa dai familiari e confermata da fonti sanitarie. La 54enne avrebbe fatto il vaccino AstraZeneca la scorsa settimana. Le sarebbe stata somministrata una dose del lotto ABV5811, che in queste ore è in via di sequestro in tutta Italia. Secondo i parenti, la donna si trova in ospedale in condizioni gravissime e non aveva patologie pregresse. AstraZeneca, vaccino sospeso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar –, c’è un altro caso sospetto. Unanapoletana di 54 anni è stata ricoverata in terapia intensiva nell’ospedale del Mare di, i parenti della: “Non aveva patologie pregresse” Stando a quanto riferito da Il Mattino, la notizia è stata diffusa dai familiari e confermata da fonti sanitarie. La 54enne avrebbe fatto illa scorsa settimana. Le sarebbe stata somministrata unadelABV5811, che in queste ore è in via di sequestro in tutta Italia. Secondo i parenti, lasi trova in ospedale inssime e non aveva patologie pregresse.sospeso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna napoletana di 54 anni è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, dif… - Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - ladyonorato : Donna vaccinata con Astrazeneca a Napoli, in condizioni gravissime. Non aveva altre patologie. - Scisciano : AIFA sospende in via precauzionale il vaccino AstraZeneca in Italia: Napoli, 15 Marzo – Con la comunicazione n° 63… - Paolett88388412 : RT @Signorasinasce: #Astrazeneca , donna di Napoli in condizioni gravissime Aveva fatto il vaccino del lotto #ABV5811 la scorsa settimana..… -