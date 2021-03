Assegno universale figli, cosa cambia: c'è chi ci guadagna (ma c'è anche la clausola di salvaguardia) (Di lunedì 15 marzo 2021) L?hanno detto e ribadito più di una volta, nei vari passaggi parlamentari del provvedimento: «Nessuno degli attuali beneficiari ci perderà». Lo hanno sostenuto con... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 15 marzo 2021) L?hanno detto e ribadito più di una volta, nei vari passaggi parlamentari del provvedimento: «Nessuno degli attuali beneficiari ci perderà». Lo hanno sostenuto con...

Advertising

elenabonetti : Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avant… - DavideAiello85 : Dopo l'ok della Camera, oggi la commissione Lavoro del Senato ha dato il via libera al ddl sull'assegno unico e uni… - italiaviva_eu : RT @elenabonetti: Ripartono oggi con il voto in Commissione Lavoro al Senato i lavori per l’assegno unico e universale. Andiamo avanti per… - riccard77650870 : @mpiacenonaver1 Dici che non c'entra nulla l'assegno universale.... pare fino a 21 anni (sostegno ai figli) e il voto ai 16enni? ?? - AvvCanu : Assegno unico e universale per i figli in arrivo -