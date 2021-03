Asma al Assad, la rosa nel deserto prenderà il potere del marito in Siria? (Di lunedì 15 marzo 2021) A dieci anni dall’inizio della guerra in Siria, Asma al Assad, moglie del presidente Siriano Bashar al Assad, rischia di perdere la cittadinanza britannica ed essere incriminata nel Regno Unito come “attore influente” nell’incitamento e nell’incoraggiamento ad atti di terrorismo. L’indagine è stata confermata dall’emittente Sky News, che riferisce le accuse della polizia di Londra contro la first lady della Siria. In caso di condanna, le autorità britanniche potrebbe addirittura chiedere l’estradizione di Asma al Assad per processarla nel Regno Unito. Tutto è nato dal rapporto Guernica 37 International Justice Chambers, in cui si accusa la donna di avere incoraggiato e incitato atti di terrorismo e crimini internazionali. Ma il dossier non riguarda ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) A dieci anni dall’inizio della guerra inal, moglie del presidenteno Bashar al, rischia di perdere la cittadinanza britannica ed essere incriminata nel Regno Unito come “attore influente” nell’incitamento e nell’incoraggiamento ad atti di terrorismo. L’indagine è stata confermata dall’emittente Sky News, che riferisce le accuse della polizia di Londra contro la first lady della. In caso di condanna, le autorità britanniche potrebbe addirittura chiedere l’estradizione dialper processarla nel Regno Unito. Tutto è nato dal rapporto Guernica 37 International Justice Chambers, in cui si accusa la donna di avere incoraggiato e incitato atti di terrorismo e crimini internazionali. Ma il dossier non riguarda ...

