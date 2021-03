Ascolti tv ieri | 14 marzo 2021 | Lolita Lobosco fa boom Fazio supera d’Urso

(Di lunedì 15 marzo 2021) Tutti i dati d'di domenica 14. Le Indagini dichiude con botto,Barbara d'Urso in spettatori. Nuovoper Domenica In L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri li trovate qui ?? - Gitro77 : @987mies Ti capisco, Giacinto. Noi pure ieri siamo stati fuori prima che ci rinchiudessero di nuovo ai domiciliari… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #LolitaLobosco chiude al 28,8%, #LiveNonÈLadUrso si deve accontentare dell'11,8% >… - marcoluci1 : Ieri a #DomenicaIn ancora ascolti #BOOM per la #ZiaMARA ???????????????????????? - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 13 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

TPI

Tutti i dati d'di domenica 14 marzo 2021. Le Indagini di Lolita Lobosco chiude con botto, Fazio supera Barbara d'Urso in ...Dati Auditel, 14 marzo 2021 +++TVIN USCITA DALLE 10:00 IN POI +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Rai 1: Le indagini di Lolita Lobosco , il nuovo episodio della fiction incentrata sul ...Continua il grande successo per il contenitore del dì festivo di Rai 1 capitanato da Zia Mara. La puntata del 14 marzo 2021 ha sfiorato il 20% di share ...Quindi ho pensato di fare il mio personale dialogo tra una deficiente e una a cui tocca ascoltare un deficiente.” Ecco il video completo: Come guardarlo in streaming? Se ti sei perso la puntata di ...