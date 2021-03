Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021 Lolita Lobosco al 28.8% Fazio a 3 milioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Ascolti Tv domenica 14 marzo 2021 Prima serata Le Indagini di Lolita Lobosco 1×04 Finale 1a Tv7.090 milioni e 28.8% 15-64 Commerciale 25% 3.780 mln 15-34 Giovani 20.64% 663 mila +55 Adulti 36.58% 4.745 mln Che Tempo Che Fa – Anteprima 1.833 milioni e 7%Che Tempo Che Fa 3.121 milioni e 11.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.574 milioni e 6.5% Live Non è la D’Urso 2.004 milioni e 11.8% 15-64 Commerciale 11.5% 1.217 mln 15-34 Giovani 12.28% 283 mila +55 Adulti 11.89% 1.048 mln La Maledizione della prima luna1.297 milioni e 5.6% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 3 1a Tv free 1.179 ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 15 marzo 2021)Tv14Prima serata Le Indagini di1×04 Finale 1a Tv7.090e 28.8% 15-64 Commerciale 25% 3.780 mln 15-34 Giovani 20.64% 663 mila +55 Adulti 36.58% 4.745 mln Che Tempo Che Fa – Anteprima 1.833e 7%Che Tempo Che Fa 3.121e 11.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mlnChe Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.574e 6.5% Live Non è la D’Urso 2.004e 11.8% 15-64 Commerciale 11.5% 1.217 mln 15-34 Giovani 12.28% 283 mila +55 Adulti 11.89% 1.048 mln La Maledizione della prima luna1.297e 5.6% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln 911 3 1a Tv free 1.179 ...

