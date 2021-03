Ascolti TV | Domenica 14 marzo 2021. Gran finale per Lolita Lobosco (7,1 mln – 28.8%). Fazio supera i 3 milioni (11.3%, Il Tavolo 6.5%). Live all’11.8%. Bene Giletti (5.1%-7.2%) (Di lunedì 15 marzo 2021) Le Indagini di Lolita Lobosco Nella serata di ieri, Domenica 14 marzo 2021, su Rai1 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8% (presentazione a 2.304.000 e l’8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori (%), mentre 9-1-1: Lone Star ha incollato .000 spettatori (%). Su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.121.000 spettatori con l’11.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 marzo 2021) Le Indagini diNella serata di ieri,14, su Rai1 l’ultima puntata de Le Indagini diha conquistato 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8% (presentazione a 2.304.000 e l’8.4%). Su Rai2 9-1-1 ha interessato .000 spettatori (%), mentre 9-1-1: Lone Star ha incollato .000 spettatori (%). Su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.121.000 spettatori con l’11.3%, mentre Che Tempo Che Fa – Ilha intrattenuto 1.574.000 ...

