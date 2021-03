Ascolti tv 14 marzo digital e pay | Inter | Juve e Milan fanno boom per la Serie A Barbieri vince con 4Hotel

(Di lunedì 15 marzo 2021)tv calcio: il post partita pay al 3,6% Rigori dati, rigori non dati, Var protagonista nelle partite delle prime della classe. Focus sul calcio e sui match di tutta la giornata, nella domenica diA del 14 di. Su Sky alle 15.00 Torino-a 1,2 milioni di spettatori ed il 6,7%, alle 18.00 Cagliari-ntus a 1,3 milioni di spettatori e 6,3%. Alle 20.45-Napoli a 1,926 milioni di spettatori e 7,1%, con la prima parte del post partita by Fabio Caressa e company in seconda serata a 775mila spettatori ed il 3,6%. Tra le nativei free.che distanzia il film di 20 Su Tv8 4 Hotel è stato visto da 604mila spettatori con il 2,24%. Sul 20 The Accountant è stato la scelta di 490mila spettatori con 2% di share. Su RealTime ...

Tanti gli ospiti che hanno animato la puntata di Domenica In del 14. Tra questi Arisa che non ... 'Voglio ringraziare tutti,ieri domenica in ha avutostellari da vero record!!!! E stata ...Stefano, giovedì 18va in onda il film sulla vita di Renato Carosone per il quale hai curato ... Glinemmeno li guarderete? Valentina: Obiettivi non ne abbiamo. Speriamo che questo ...Stasera, lunedì 15 marzo 2021, inizierà su Canale5 L’Isola dei Famosi 2021, nuova edizione del reality che vede per protagonisti dei naufraghi vip, in onda in prima serata. Il programma è prodotto in ...“Mi ha fatto estremamente piacere ascoltare dal nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, quello che sostengo e ho sostenuto da diverso tempo e in tutte le sedi: ...