Ascanio Celestini ci racconta come tenere ' vivi' i teatri chiusi

(Di lunedì 15 marzo 2021) Possiamo trovare, già da oggi, lo speciale Amato teatro sul sito amarsiunpo.co dedicato al teatro in generale e al lavoro dell'Amat (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) nel periodo pandemico. ...

CronacheMarche

I teatri chiusi fanno male a una nazione, sono un lutto, una sconfitta, per questo vi raccontiamo la storia dell'Associazione Marchigiana Attività Teatrali che parla a nome di un intero, martoriato se ...Ancona.- È in linea da questa mattina , lunedì, 15 marzo sul sito amarsiunpo.co lo speciale “Amato teatro” dedicato al teatro e al lavoro dell’AMAT in questa pandemia con una lunga videointervista al ...