(Di lunedì 15 marzo 2021) L'vince il derby di Londra contro il Tottenham ma deve fare i conti con il caso legato al suo capitano Pierre-Emerickmandato inda Mikelper motivi disciplinari. La legge è uguale per tutti e, come spiegato proprio dal mister al termine della gara, chi non segue le regole, paga...da: il motivocaption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="639", getty images/captionCome scrive il Sun, tutto è stato chiaro fin da prima del fischio d'inizio della gara.si è riscaldato in modo molto tranquillo con la squadra riprima dell'inizio della partita. La decisione in merito alla sua esclusione dai titoli nel derby di Londra era già stata ...

Advertising

ItaSportPress : Arsenal, chi tardi arriva... finisce in panchina. Aubameyang punito da Arteta: 'Serve rispetto' -… - sportface2016 : #Tottenham José #Mourinho ironizza sull'arbitraggio del derby e sul rigore assegnato all'#Arsenal - EnockJR_265 : Ichi chi team???????????? - Hsiwk_ : L’Arsenal gioca ed il Tottenham segna. Nun sacc chi m par - orahounbelnick : @Matteoceck1987 Una parola, chi se lo compra, sto dicendo che all'Arsenal era tanta roba, mai visto così alla Juve. -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal chi

ItaSportPress

Quanto al campionato, l'rischia l'anonimato: arriva dal pareggio contro il Burnley, ha 38 punti in classifica e deve vincere se non vuole scivolare lontano dalotta per i posti nelle ...... ma rappresentano il top anche la Lamborghini e la McLaren, come quella che possiede Aubameyang dell'. Non tutti i calciatori amano vetture lussuose, perché c'èpreferisce auto belle, ...Il film viene proposto a distanza di 50 anni, prima della visione l’incontro con Michele Mellara e Alessandro Rossi ...José Mourinho non ha preso di buon grado l’arbitraggio di Micheal Oliver all’interno del derby contro l’Arsenal. Lo Special One, in fattispecie, ha commentato l’assegnazione del penalty che ha deciso ...