Arresto Fabrizio Corona, Belén: “Ieri ho pianto tanto, non è lucido e ha bisogno di aiuto” (Di lunedì 15 marzo 2021) Arresto Fabrizio Corona, Belén. Belén Rodriguez rompe il silenzio dopo le drammatiche immagini dell’Arresto di Fabrizio Corona, ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano prima di essere tradotto in carcere: “Ha già pagato abbastanza, c’è un accanimento nei suoi confronti. Ieri ho pianto tanto, quei video sono una richiesta di aiuto”. Belén Rodriguez rompe il silenzio dopo le drammatiche immagini pubblicate da Fabrizio Corona a poche ore dal suo nuovo Arresto. L’uomo, al momento ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, ha pubblicato su Instagram video in cui, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021)Rodriguez rompe il silenzio dopo le drammatiche immagini dell’di, ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano prima di essere tradotto in carcere: “Ha già pagato abbastanza, c’è un accanimento nei suoi confronti.ho, quei video sono una richiesta di”.Rodriguez rompe il silenzio dopo le drammatiche immagini pubblicate daa poche ore dal suo nuovo. L’uomo, al momento ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, ha pubblicato su Instagram video in cui, ...

