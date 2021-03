Arrestati due uomini che hanno ucciso l'agente di Capitol Hill durante l'assalto di gennaio (Di lunedì 15 marzo 2021) I due uomini accusati di aver aggredito e ucciso l'agente Brian Sicnick durante l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso: Julian Elie Khater, 32enne della Pennsylvania, e George Pierre Tanios, ... Leggi su globalist (Di lunedì 15 marzo 2021) I dueaccusati di aver aggredito el'Brian Sicnickl'del 6scorso: Julian Elie Khater, 32enne della Pennsylvania, e George Pierre Tanios, ...

Advertising

globalistIT : Assassini al soldo di Trump - LuinoNotizie : #Ticino, #rapina in un appartamento: arrestati due #minori - espansionetv : Via Milano, un tombino per sfondare la vetrina. Arrestati due giovani #Como #cronaca - teletext_ch_it : Due minorenni arrestati per rapina - milanomagazine : Mantova, truffavano agli anziani, arrestati due giovani dai Carabinieri - -