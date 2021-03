Ares-gate, Gabriele Rossi rompe il silenzio: “La libertà era deviata” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il caso Ares-gate, esploso per le dichiarazioni compromettenti che Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò hanno speso sull’Ares al GF vip 5, tanto da definirla una setta, continua a far parlare, e ora a discuterne è Gabriele Rossi. L’attore ha infatti rilasciato un’intervista a mezzo stampa, dove ha in particolare commentato l’indagine aperta sulla morte di Teodosio Losito, noto produttore dell’Ares, per la quale si è pronunciato l’ex storico Gabriel Garko. Nel suo intervento, ha quindi riportato delle dichiarazioni critiche sull’agenzia per cui collaborava in passato, contestandone la mancata libertà professionale per gli attori facenti parte della stessa. Particolari che vi snoccioliamo nel nostro articolo. Ares-gate, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Il caso, esploso per le dichiarazioni compromettenti che Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò hanno speso sull’al GF vip 5, tanto da definirla una setta, continua a far parlare, e ora a discuterne è. L’attore ha infatti rilasciato un’intervista a mezzo stampa, dove ha in particolare commentato l’indagine aperta sulla morte di Teodosio Losito, noto produttore dell’, per la quale si è pronunciato l’ex storico Gabriel Garko. Nel suo intervento, ha quindi riportato delle dichiarazioni critiche sull’agenzia per cui collaborava in passato, contestandone la mancataprofessionale per gli attori facenti parte della stessa. Particolari che vi snoccioliamo nel nostro articolo., ...

