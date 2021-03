Arbitri e nervi tesi | è scattata la volata ai milioni della Champions

Leggi su panorama

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ci sono cinque squadre in 6 punti che potrebbero anche diventare sei in 7 oppure meno in uno spazio più ampio. Tutti alle spalle dell'Inter in fuga per lo scudetto e tutti in corsa per un posto nella prossimaLeague che, in tempi di Covid e di ricavi quasi azzerati, equivale a potersi attaccare a un'ancora di salvezza per i bilanci e i progetti tecnici di club sempre più in difficoltà. Guai a restare fuori, la linea del quarto posto è diventata col passare degli anni una sorta di scudetto bis, molto più di un premio di consolazione per il calcio moderno con società che ormai costruiscono le proprie rose puntando quasi più a garantirsi l'accesso al ricco montepremipiuttosto che a cercare di vincere il tricolore. Può non piacere, ma è così. E questa stagione compressa nei calendari e condizionata da infortuni e ...