Aperti i centri vaccinali di Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano e Solofra per le seconda dosi (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ partita oggi 15 marzo 2021 la somministrazione delle seconde dosi di vaccino anti-covid 19 per i cittadini ultraottantenni afferenti i centri vaccinali di Altavilla Irpina, Cervinara, Montemarano e Solofra, mentre mercoledì, 17 marzo 2021, toccherà agli ultraottantenni afferenti il Centro Vaccinale di Avellino. Ad oggi sono 17.569 gli ultraottantenni vaccinati in provincia di Avellino, su 24.208 adesioni. I soggetti ultraottantenni, registrati sulla piattaforma regionale come non deambulanti (che hanno fatto richiesta di vaccino a domicilio), così come quelli che si sono iscritti successivamente alla prima seduta vaccinale effettuata presso il Centro Vaccinale di riferimento, verranno contattati dall'Asl di Avellino per ...

