Anziano inizia a suonare il violoncello dopo il vaccino anti-Covid: in realtà è un celebre musicista vincitore di 18 Grammy (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta facendo il giro del mondo il video che mostra il celebre violoncellista Yo-yo Ma che suona dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Per ingannare l’attesa obbligatoria post-iniezione, il musicista si è esibito sulle note dell’Ave Maria di Schubert e di altri celebri brani. “Era così strano quanto fosse pacifico l’intero edificio, avendo solo un po’ di musica in sottofondo”, sono state le parole di Leslie Drager, il capo direttore clinico del sito di vaccinazione, stando a quanto riportato dal Washington Post. Nato in Francia da genitori cinesi Yo-yo Ma, 65 anni, ha vinto 18 Grammy Awards ma forse questa esibizione sarà tra le più indimenticabili di sempre. Yo-Yo Ma playing Ave Maria (Schubert), while waiting for 15 minutes in observation after his ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Sta facendo il giro del mondo il video che mostra ilvioloncellista Yo-yo Ma che suonaaver ricevuto il. Per ingannare l’attesa obbligatoria post-iniezione, ilsi è esibito sulle note dell’Ave Maria di Schubert e di altri celebri brani. “Era così strano quanto fosse pacifico l’intero edificio, avendo solo un po’ di musica in sottofondo”, sono state le parole di Leslie Drager, il capo direttore clinico del sito di vaccinazione, stando a quanto riportato dal Washington Post. Nato in Francia da genitori cinesi Yo-yo Ma, 65 anni, ha vinto 18Awards ma forse questa esibizione sarà tra le più indimenticabili di sempre. Yo-Yo Ma playing Ave Maria (Schubert), while waiting for 15 minutes in observation after his ...

Advertising

celhopertutti : Sono davanti ad un Edicola in coda; un signore anziano mi attacca Pippone su “lesbiche” “Finocchi” ( li chiama lu… - davidefigoli : RT @davidefigoli: Per chi inizia ogni frase con “rimaniamo sui dati”: dall’inizio dell’emergenza in tutto il mondo sotto i 60 anni la possi… - alessiofigoli : RT @davidefigoli: Per chi inizia ogni frase con “rimaniamo sui dati”: dall’inizio dell’emergenza in tutto il mondo sotto i 60 anni la possi… - maurofughi : RT @davidefigoli: Per chi inizia ogni frase con “rimaniamo sui dati”: dall’inizio dell’emergenza in tutto il mondo sotto i 60 anni la possi… - davidefigoli : Per chi inizia ogni frase con “rimaniamo sui dati”: dall’inizio dell’emergenza in tutto il mondo sotto i 60 anni la… -