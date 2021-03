Antonella Attili, dopo Il Paradiso delle Signore una nuova avventura (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Attili annuncia un nuovo progetto. Questa sera la potremo ammirare sul piccolo schermo. Scopriamo di più. Questa sera andrà in onda su Rai 1, la nuova fiction, Makari – I colpevoli sono matti. Tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, vede alla regia Michele Soavi e nel cast: Claudio Gioè nei panni del Detective Saverio Leggi su youmovies (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.annuncia un nuovo progetto. Questa sera la potremo ammirare sul piccolo schermo. Scopriamo di più. Questa sera andrà in onda su Rai 1, lafiction, Makari – I colpevoli sono matti. Tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, vede alla regia Michele Soavi e nel cast: Claudio Gioè nei panni del Detective Saverio

