Anoressia | cos’è | come si manifesta e cosa fare

(Di lunedì 15 marzo 2021) Definibiligravi patologie riconducibili non alla fame o all’appetito ma a problematiche di origine psicologica, i disturbi alimentari sono divenuti al giorno d’oggi una condizione che tocca da vicino tantissime persone. Basti pensare che, solamente in Italia,, bulimia e obesità interessano circa 3 milioni di individui, pari al 5% della popolazione. La buona notizia è che si può guarire. A patto però che il disturbo venga diagnosticato con tempestività e che si instauri un percorso ad hoc, basato prima di tutto su una relazione di fiducia con il proprio terapeuta. Abbiamo parlato nello specifico dicon la Dott.ssa Chiara Alfano, Psicoterapeuta sistemico-relazionale.L’mentale, onervosa, è un problema di ordine psicologico in cui ...