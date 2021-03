Angela Melillo, chi è l’ex marito Ezio Bastianelli: età, lavoro, vita privata (Di lunedì 15 marzo 2021) Ezio Bastianelli è stato uno dei grandi amori della showgirl Angela Melillo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. L’imprenditore Ezio Bastianelli è stato uno dei grandi amori della showgirl Angela Melillo, nuova naufraga dell’Isola dei famosi edizione 2021. Una relazione molto bella, la loro, ma al tempo stesso assai travagliata. Quando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021)è stato uno dei grandi amori della showgirl. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. L’imprenditoreè stato uno dei grandi amori della showgirl, nuova naufraga dell’Isola dei famosi edizione 2021. Una relazione molto bella, la loro, ma al tempo stesso assai travagliata. Quando L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

_unsaidemily : RT @Iperborea_: Il mio team per il FantaIsola pieno di chaotic energy: - Fariba - Miryea - Paul Gascoigne - Vera Gemma - Angela Melillo L… - salernovirgini1 : RT @Iperborea_: Il mio team per il FantaIsola pieno di chaotic energy: - Fariba - Miryea - Paul Gascoigne - Vera Gemma - Angela Melillo L… - zazoomblog : Ezio Bastianelli l’imprenditore ed ex compagno della showgirl Angela Melillo - #Bastianelli #l’imprenditore… - helinyetillee : Squadra definitiva (si spera) all’insegna del woman power: - Elisa Isoardi - Fariba Tehrani - Angela Melillo - Drus… - xlildaisyx : la mia squadra al #fantaisola (non che interessi a qualcuno) - Vera Gemma (la mia punta di diamante punto tutto… -