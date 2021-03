Andrea Scanzi a L’affondo: “E’ una notizia positiva o negativa che Enrico Letta sia diventato il nuovo leader del Pd?” (Di lunedì 15 marzo 2021) “E’ una notizia positiva o una notizia negativa che Enrico Letta sia diventato il nuovo – leader o presunto tale del Partito democratico?”. Nell’ottava puntata de ‘L’affondo’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto, Andrea Scanzi dedica la sua analisi al “nuovo si fa per dire, usato sicuro, non usato sicuro” ex presidente del Consiglio defenestrato da Matteo Renzi nel 2014. “Di sicuro è una brava persona, ma questo non basta necessariamente a gridare al miracolo. Allora è una cosa buona o è una cosa brutta?”, si chiede il giornalista, dopo aver, la settimana scorsa, dedicato, eccezionalmente, un elogio al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) “E’ unao unachesiailo presunto tale del Partito democratico?”. Nell’ottava puntata de ‘’ – la rubrica in modalità video-selfie, disponibile tutti i martedì su TvLoft a partire dalle otto,dedica la sua analisi al “si fa per dire, usato sicuro, non usato sicuro” ex presidente del Consiglio defenestrato da Matteo Renzi nel 2014. “Di sicuro è una brava persona, ma questo non basta necessariamente a gridare al miracolo. Allora è una cosa buona o è una cosa brutta?”, si chiede il giornalista, dopo aver, la settimana scorsa, dedicato, eccezionalmente, un elogio al ...

