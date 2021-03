ANCHE GERMANIA E FRANCIA SOSPENDONO LE VACCINAZIONI CON ASTRAZENECA (Di lunedì 15 marzo 2021) La GERMANIA interromperà la somministrazione del vaccino COVID-19 di ASTRAZENECA, ha detto lunedì un portavoce del ministero della Salute, rendendo la GERMANIA l’ultimo di diversi paesi europei a fare una pausa dopo le segnalazioni di pazienti che si sono ammalati. Il ministero ha detto che la decisione ha seguito una raccomandazione dell’Istituto Paul Ehrlich, l’autorità proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Lainterromperà la somministrazione del vaccino COVID-19 di, ha detto lunedì un portavoce del ministero della Salute, rendendo lal’ultimo di diversi paesi europei a fare una pausa dopo le segnalazioni di pazienti che si sono ammalati. Il ministero ha detto che la decisione ha seguito una raccomandazione dell’Istituto Paul Ehrlich, l’autorità proviene da Database Italia.

Advertising

you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - MediasetTgcom24 : Anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #coronavirusitalia - paoloroversi : Stop anche in Germania. E adesso? #AstraZenaca - TheNightFlier : RT @RItalia_N: Covid, finalmente l’Italia blocca il vaccino AstraZeneca: sospeso anche in Germania, Danimarca e altri 3 Paesi Ue: https://t… - marco_cesario : Dopo autorità #Germania e #Francia anche #AIFA sospende somministrazione del vaccino #Astrazeneca in via precauzio… -