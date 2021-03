Amministrative, Salvini “Maresca nome ideale per Napoli” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Spero arrivi presto il voto a Napoli: dal mio punto di vista personale ritengo che Catello Maresca sia una grande opportunità”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. gve/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) “Spero arrivi presto il voto a: dal mio punto di vista personale ritengo che Catellosia una grande opportunità”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo. gve/pc/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Salvini L'arcivescovo di Ferrara contro Salvini e Meloni sullo Ius Soli: 'Polemiche strumentali' Perego alle polemiche sollevate da Salvini e Meloni risponde: "La contrapposizione di due cose ...una estensione della cittadinanza e del diritto alla partecipazione alle elezioni almeno amministrative ...

Fuori il seguace di Bannon dalla Certosa di Trisulti - L'organo di appello sulle sentenze amministrative ha deciso oggi che l'associazione Dignitatis ... e perché letteralmente ogni giorno sostenevo Matteo Salvini e il suo eroico blocco della migrazione ...

Amministrative, Salvini "Maresca nome ideale per Napoli" Il Tempo Salvini lancia Maresca come candidato sindaco di Napoli (VIDEO) NAPOLI – Sebbene il motivo che lo abbia spinto a Napoli sia giudiziario, è sempre il momento giusto per parlare di elezioni per il leader della Lega, Matteo Salvini. In tribunale per presentarsi all’ ...

L'arcivescovo di Ferrara contro Salvini e Meloni sullo Ius Soli: "Polemiche strumentali" Perego alle polemiche sollevate da Salvini e Meloni risponde ... ad una estensione della cittadinanza e del diritto alla partecipazione alle elezioni almeno amministrative del mondo dell'immigrazione.

