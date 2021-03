Amgen | nuovi dati su anti-leucemia linfoblastica acuta recidivante

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) - Pubblicati su Journal of the American Medical Association (Jama) idello studiodi Fase III su blinatumomab. Questo studio ha valutato l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di Blincyto* (blinatumomab) rispetto alla chemioterapia di consolidamento prima del trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche in pazienti pediatrici con(Lla) da precursori delle cellule B che hanno sviluppato una prima recidiva di malattia ad alto rischio. Blinatumomab ha dimostrato una sopravvivenza senza peggioramento della malattia più lunga rispetto alla chemioterapia. Infatti, dopo quasi 2 anni, il 69% dei pazienti trattati con blinatumomab era vivo e libero da eventi rispetto al 43% dei pazienti trattati con la chemioterapia. ...

Roma, 15 mar. (Adnkronos Salute) – Pubblicati su Journal of the American Medical Association (Jama) i dati dello studio Amgen di Fase III su blinatumomab. Questo studio ha valutato l'efficacia, la si ...